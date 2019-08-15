HABER

Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, akrabalık bağı bulunduğu iddia edilen ve daha önce sosyal medya üzerinden tartışıp karşılaştıkları kahvehanede bıçakla kavga eden iki kişiden biri yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, akrabalık bağı bulunduğu iddia edilen ve daha önce sosyal medya üzerinden tartışıp karşılaştıkları kahvehanede bıçakla kavga eden iki kişiden biri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalık bağları bulunduğu öğrenilen K.Y. (23) ile H.Ç., önce sosyal medya üzerinden birbiriyle tartıştı. Yazışma boyutunun hakaretlere kadar geldiği belirtilen iki kişi, daha sonrada bir kahvehanede karşılaştı. İki kişi bu kez yüz yüze tartışmaya girerken, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. K.Y., cebindeki bıçağı çıkartıp H.Ç. isimli kişiyi göğsünden bıçakladı. Bıçaklayan kişi olay yerinden kaçarken, yaralanan H.Ç. kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine gitti. Tedaviye alınan H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Subaşı karakol ekipleri, KbY.’yi gerçekleştirdiği operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi. H.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

PARTNERYıllarca türbe diye gidip dua ettiler!Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler!
Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralıÇanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı
Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildiLiverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.