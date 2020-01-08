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  4. Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Sosyal medyada fotoğraflara bakarken 'Keşke böyle bir hayatım, böyle bir fiziğim olsa' diyenlerdenseniz, o fotoğraf karelerinin gerçek hallerini görmeye ne dersiniz? Unutmayın ki, kendinize hatırlatmanız gereken detay, o fotoğrafların gerçek olmadığı...

Sosyal medya fenomeni Kim Britt'in fotoğraflarına göz attıysanız internette paylaşılan fotoğrafların hiç de gerçekleri yansıtmadığını fark etmişsinizdir. 26 yaşındaki Instagram fenomeni sosyal medyada hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlamak için bakın nasıl paylaşımlarda bulunuyor...

Gerçek Instagram'dan çok farklıymış!

Instagram'a göz gezdirdiğimizde pek çok kullanıcının mükemmel bir fiziğe sahip olduğu, lüks markalardan alışveriş yaptığı, her zaman güzel yerleri gezdiği, lezzetli yemekler yediği veya sağlıklı beslendiği büyülü bir dünyada yaşadığını görüyoruz.
Tabii mükemmel ışıklandırma, ideal çerçeve, kompozisyon, doğru açı, duruş, canlı renkler ve tabii ki bazı filtreler Instagram fotoğraflarını güzelleştiren gizli formüller. Ancak sosyal medyadan paylaşılan hayatların birçoğu gerçekte öyle değil.
The_truth_is_not_pretty' (Gerçek güzel değildir) isimli bir sosyal medya hesabına sahip olan Kim Britt de takipçilerine Instagram'da gördüğümüz her şeyin gerçek olmadığını gösteriyor.
İsviçre'de yaşayan genç kadın paylaşımlarıyla diğer kadınlara ilham olmayı amaçlıyor. İşte sosyal medya kullanıcısının Instagram/gerçek hayat paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Kim Britt sosyal medya fenomen

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