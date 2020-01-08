Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

Sosyal medya fenomeni Kim Britt'in fotoğraflarına göz attıysanız internette paylaşılan fotoğrafların hiç de gerçekleri yansıtmadığını fark etmişsinizdir. 26 yaşındaki Instagram fenomeni sosyal medyada hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlamak için bakın nasıl paylaşımlarda bulunuyor...

Gerçek Instagram'dan çok farklıymış!

Instagram'a göz gezdirdiğimizde pek çok kullanıcının mükemmel bir fiziğe sahip olduğu, lüks markalardan alışveriş yaptığı, her zaman güzel yerleri gezdiği, lezzetli yemekler yediği veya sağlıklı beslendiği büyülü bir dünyada yaşadığını görüyoruz.

Tabii mükemmel ışıklandırma, ideal çerçeve, kompozisyon, doğru açı, duruş, canlı renkler ve tabii ki bazı filtreler Instagram fotoğraflarını güzelleştiren gizli formüller. Ancak sosyal medyadan paylaşılan hayatların birçoğu gerçekte öyle değil.

The_truth_is_not_pretty' (Gerçek güzel değildir) isimli bir sosyal medya hesabına sahip olan Kim Britt de takipçilerine Instagram'da gördüğümüz her şeyin gerçek olmadığını gösteriyor.