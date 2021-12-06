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Sosyal medyadaki mesajı görenler ekiplere haber verdi! Oğlu intihar eden doktor kayıplara karıştı

06.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da önceki gün 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor, dün kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı sevenlerinde endişeye yol açtı. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı.

Sosyal medyadaki mesajı görenler ekiplere haber verdi! Oğlu intihar eden doktor kayıplara karıştı

İntihar olayı önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJI ENDİŞEYE YOL AÇTI

Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam.” mesajı sevenlerinde endişeye yol açtı.

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Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Aksaray
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