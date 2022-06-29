HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyadaki paylaşımı akıllara durgunluk verdi! 5 aylık bebeğini "Hastaneye gidiyorum" diyerek komşusuna bırakıp sevgilisiyle kaçtı

Sosyal medyadaki paylaşımı akıllara durgunluk verdi! 5 aylık bebeğini "Hastaneye gidiyorum" diyerek komşusuna bırakıp sevgilisiyle kaçtı

29.06.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan bir olay her detayıyla akıllara durgunluk verdi. Bir kadın, 5 aylık bebeğini “Hastaneye gidiyorum” diyerek komşusuna bıraktı ve evi terk etti. Kadının eşi ise bebeğiyle beraber elektriği dahi olmayan evde yaşam mücadelesi verirken eşine beddua ediyor. Öte yandan kadının evi terk ettikten sonra yaptığı paylaşım da şoke etti. Paylaşımından sevgilisiyle kaçtığı anlaşılan kadın fotoğrafa “Sonunda kavuştuk hasret sona erdi” notunu düştü.

Sosyal medyadaki paylaşımı akıllara durgunluk verdi! 5 aylık bebeğini "Hastaneye gidiyorum" diyerek komşusuna bırakıp sevgilisiyle kaçtı

Osmaniye'de yaşanan bir olay adeta vicdanları sızlatırken anne ise yaptıklarıyla 'pes' dedirtti. 7 Mart Mahallesi’nde yaşayan ve küçük sanayi sitesinde bir tamirhanede çalışan İsa Alasırt, 2 yıl önce henüz 18 yaşındayken, kendisi ile aynı yaşta olan Z.A. ile evlenerek dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten şu anda 5 aylık olan bir de erkek çocukları oldu.

ÇOCUĞUNU KOMŞUYA BIRAKIP EVİ TERK ETTİ

2 gün önce çocuğunu komşularına bırakan Z.A. “hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Bebeği alan komşuları durumu İsa Alasırt’a bildirdi. Hastaneye giden ve eşinin hastaneye hiç giriş yapmadığını öğrenen genç adam eşinin evi terk ettiğini anladı.

b6819f5f-177d-470e-8e7e-e4e7074934f4

SOSYAL MEDYADA O PAYLAŞIMI YAPTI

Bir gün sonra ise Z.A. sosyal medya hesabına el ele tutuşmuş şekilde bir fotoğraf yükleyerek “Sonunda kavuştuk hasret sona erdi” notunu düştü.

04792c2c-16c4-405c-9a21-f9cee22fccec

"BAŞKASI İLE EL ELE FOTOĞRAF ATTI SOSYAL MEDYA HESABINA"

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İsa Alasırt ise eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ev kirasını ödeyemediği için elektriksiz, eşyası dahi olmayan bir evde karanlıkta 5 aylık bebeği ile ortada kalan Alasırt, bebeğin karnını doyuramıyor.

Vücudu yara bere içerisinde olan 5 aylık bebek ise sürekli ağlıyor. Eşine seslenerek “Allah senin belanı versin” diyen İsa Alasırt, “2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı. Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye’ye gittiğini öğrendim Osmaniye’ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına. Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum kendisine” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!
Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklamaTekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama
'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

NATO zirvesine damga vuran olay

NATO zirvesine damga vuran olay

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.