Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İdlip'de düzenlenen hava saldırısında 34 askeri şehit olmasının ardından sosyal medya üzerinden provokatif eylem ve paylaşımlarda bulunan 26 kişinin tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak provokatif eylemler içerisinde olduğu belirlenen 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı da belirtildi.
4'Ü GÖZALTINA ALINDI
Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından işlem başlatılan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığı belirtildi.
(İHA)