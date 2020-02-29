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Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İdlip'de düzenlenen hava saldırısında 34 askeri şehit olmasının ardından sosyal medya üzerinden provokatif eylem ve paylaşımlarda bulunan 26 kişinin tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak provokatif eylemler içerisinde olduğu belirlenen 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

4'Ü GÖZALTINA ALINDI

Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından işlem başlatılan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığı belirtildi.

(İHA)

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şehit sosyal medya gözaltı İdlib

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