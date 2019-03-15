Sosyal medyadaki silah ticaretine yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 48 şahıstan 36 şüpheli yakalanırken, operasyon anı polis kameralarınca anbean görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, 6 ayrı savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon gerçekleştirmişti. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 47 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 12 tabanca, değişik marka ve çapta bin 416 fişek, 5 tüfek, bu silahlara ait 10 şarjör, daralı ağırlığı 10 kilogram gelen ‘bonzai’ türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlar, polis kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde ele geçirilen silahların yer aldığı operasyon görüntülerinde, sosyal medya hesaplarından yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin internete yansıyan silahla birlikte çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Diğer yandan emniyet yetkilileri, olayla ilgili başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini bildirdi.

