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  4. Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

14.12.2020 18:52 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı.

Gaziantep’te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.
Olayın görgü tanıkları, grupların ilk önce tartışmaya başladığını, daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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