Sosyal medyadaki yardım çağrısı karşılık buldu

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyadan, zihinsel ve bedensel engelli 3 yaşındaki kızı için yardım çağrısı yapan annenin sesini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duydu.

Hidrosefali hastası olan bebeğini, 13 aylıkken 2013 yılında kaybeden 31 yaşındaki Tuğba Işıklı, diğer iki çocuğundan 3 yaşındaki kızı Fatma Elfin'in de daha 1 yaşını doldurmadan yürüme bozukluğu yaşadığını fark etti. Tedavi için yapılan görüşmeler neticesinde, 3 ameliyat geçirmesi gereken zihinsel engelli Elfin'in tedavisi için anne Işıklı, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Asgari ücretle geçinen 2 çocuklu ailenin durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileye ulaşarak, tedavi için çalışma başlattı.

İlk ameliyatına 8 Ekim Pazartesi günü alınacak Elfin ve annesi Tuğba Işıklı, Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Tuğba Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elfin'in tedavisi için artık umutlarının tükenmeye başladığını ve gelen bir telefonla adeta yeniden doğduğunu söyledi. Kızının sağlığına kavuşması için yapılacak çalışmalardan duyduğu heyecanı dile getiren Işıklı, Fatma Şahin'e teşekkür etti.