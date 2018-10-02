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Sosyal medyadaki yardım çağrısı karşılık buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Zihinsel ve bedensel engelli 3 yaşındaki kızının tedavisi için sosyal medyadan yardım çağrısı yapan anneye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyadan, zihinsel ve bedensel engelli 3 yaşındaki kızı için yardım çağrısı yapan annenin sesini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duydu.

Hidrosefali hastası olan bebeğini, 13 aylıkken 2013 yılında kaybeden 31 yaşındaki Tuğba Işıklı, diğer iki çocuğundan 3 yaşındaki kızı Fatma Elfin'in de daha 1 yaşını doldurmadan yürüme bozukluğu yaşadığını fark etti. Tedavi için yapılan görüşmeler neticesinde, 3 ameliyat geçirmesi gereken zihinsel engelli Elfin'in tedavisi için anne Işıklı, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Asgari ücretle geçinen 2 çocuklu ailenin durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileye ulaşarak, tedavi için çalışma başlattı.

İlk ameliyatına 8 Ekim Pazartesi günü alınacak Elfin ve annesi Tuğba Işıklı, Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Tuğba Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elfin'in tedavisi için artık umutlarının tükenmeye başladığını ve gelen bir telefonla adeta yeniden doğduğunu söyledi. Kızının sağlığına kavuşması için yapılacak çalışmalardan duyduğu heyecanı dile getiren Işıklı, Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Doktorlarla yapılan görüşmeler sonrasında yapılacak ameliyatların ardından kızının yürüyebileceğini ifade eden Işıklı, "Kızıma yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok ciddi anlamda sıkıntıdaydık. Sizin bize yardımınızı unutamayız. Sizin için hep duacı olacağız." diyerek duygularını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle yönetim tarzlarını belirlediklerini dile getirdi.

Çocukların, geleceği inşa edecek bireyler olduğunu, o yüzden çocukların yaşadığı her türlü sorunu çözmeye gayret ettiklerini anlatan Şahin, "Elfin kardeşimizin durumunu öğrenince bir anne, kadın ve belediye başkanı olarak duruma sessiz kalamazdım. Elfin benim ikinci kızım artık. Dolayısıyla bundan sonraki süreci biz takip edeceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Operasyonların ardından Elfin'in yürümesi için çalışacaklarını aktaran Şahin, Işıklı ailesini de yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
belediye destek engelli fatma şahin Gaziantep yardım

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