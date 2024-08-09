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Sosyal medyadan ağına düşürdüğü erkeği evine davet etti! 55 bin lirasını çaldı

09.08.2024 23:42
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Samsun'da sosyal medyadan ağına düşürdüğü bir erkeği evine davet etti. Daha sonra tuzak kurarak arkadaşlarıyla birlikte 55 bin lirayı gasp ettiler. İşte detaylar...

Sosyal medyadan ağına düşürdüğü erkeği evine davet etti! 55 bin lirasını çaldı

Samsun'da sosyal medyadan tanıştığı erkeği evine davet edip tuzak kurarak arkadaşlarıyla birlikte 55 bin lirayı kendi hesaplarına aktaran 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

55 BİN LİRAYI GASP ETTİLER!

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. adlı kadın sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı O.Y.'yi evine davet edip arkadaşlarıyla birlikte tuzak kurdu. O.Y.'nin kadının davet ettiği eve girmesinin ardından peşinden eve gelen şahıslar, O.Y.'yi alıkoyup darp ederek 55 bin lira parayı banka hesabından kendi hesaplarına aktardılar.

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Gapçılar tatafından serbest bırakılan O.Y., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.A. adlı kadın ile Y.A., H.M.ve F.C.yi gözaltına aldı. Polisteki sorgulamanın ardından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A., Y.A. ve H.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Samsun
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