Bu arada soruşturma savcısı İrfan Nuri Akdeniz de Ankara'da operasyon düzenlenen adreslere gelerek, polis yetkililerinden bilgi aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve iş yerlerinden bulunan çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ile POS cihazına el konuldu.

- "Avcı kızları" kullanmışlar

Zanlıların, "Avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz eden kişileri ise silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri öğrenildi.

Üzerinde nakit bulunmayan mağdurların kredi kartlarından zorla tahsilat yapıldığı ya da suç örgütü üyelerinin nezaretinde bankamatiklerden zorla çektirdikleri paralara el koyduğu belirlendi.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin hesabı ödeyemeyen bir mağduru zorla yanlarına alarak evinde bulunan kasayı açtırdıkları ve burada bulunan yüklü miktarda para ve ziynet eşyasına el koydukları saptandı.

