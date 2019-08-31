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Sosyal medyadan bir araya geldiler, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

Amasya’da bir grup kadın sosyal medyadan bir araya gelerek, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.İstasyon Köprüsü’nden başlayan protesto yürüyüşü, Çelebi Mehmet Meydanı’nda son buldu.

Amasya’da bir grup kadın sosyal medyadan bir araya gelerek, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.
İstasyon Köprüsü’nden başlayan protesto yürüyüşü, Çelebi Mehmet Meydanı’nda son buldu. Yoldan geçen vatandaşlar da arabalarıyla korna çalarak kadınlara destek verdi. Yürüyüş sırasında kadınlar sloganlar atarak, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.
Çelebi Mehmet Meydanı’nda grup adına bir açıklama yapan Serap Saygılı, “İnternete düşen bir video doğrultusunda arkadaşımın sayfasına ilettim hemen, böyle bir yürüyüş yapmak istiyorum. Bana destek olur musunuz gibisinden. Hemen paylaşım yaptıktan sonra güzel bir kitle yakaladık. O kitle ile birlikte valilikten, belediyeden izin kağıtlarımı aldım, anons için dilekçeler yazdım. Birçok insan destek oldu. Konuşulacak, söylenecek çok şey var aslında. Son olsun dediğimizde daha çok çoğalıyorlar, bu bizi daha çok üzüyor. Her ne olursa olsun bir kadın, bir anne evladının gözü önünde öldürülmeyi hak etmiyor. Bundan sonrası için her zaman sesimizi çıkarmaya hazır olacağız biz. Tek bu Emine Bulut için değil, bu Irmak için de, herhangi bir çocuk içinde, kimse sessiz kalmasın, kimse cesaretini kaybetmesin, kimse kim ne düşünür diye de düşünmesin. Cesaretim olduğu için şu an buradayım. Ben de tehdit ediliyor olabilirim, ben de böyle bir şeyin içinde adım geçiyor olabilir. Ben bunu önlemek istediğim için şu an bu kitlenin önündeyim” dedi.
Grup daha sonra dağıldı.

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