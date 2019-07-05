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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasbedildi.

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasbedildi. Görüntüleri inceleyen polis, M.C.'yi (17) yakaladı. M.C. ile 4 kez gasp yaptığı belirlenen 4 arkadaşı ve çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi de gözaltına alındı.
Olay, cumartesi gecesi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Ağaçlıkta İngilizce konuşarak, sosyal medyadan canlı yayın yapan İranlı Kamran A.G.'nin yanına gelen kişi; cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 Macar parasını gasbetti. Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi. Görüntülerden, gaspçının M.G. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G., arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İranlı kişiden gasbettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya sattıklarını söyledi. Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı da gözaltına alındı. E.A. ve ağabeyi E.A.'da bulunan, Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildiSosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildiSosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi

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