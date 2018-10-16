Sosyal medyadan cinsel istismar içerikli paylaşıma tutuklama

Zonguldak'ta, sosyal medyadan çocuk istismarını da içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, internetten cinsel içerikli fotoğraf ve görüntü paylaştığı ileri sürülen C.A'nın (32) adresini tespit etti.
Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, zanlının cep telefonu ve bilgisayarındaki incelemelerde, çocuk istismarını da içeren çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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