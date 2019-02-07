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Sosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 18:49 | Son Güncelleme

BARTIN'da, sosyal medyada arkadaşlık isteğini kabul eden 10-15 yaş arası çocuklara cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderip, kıyafetlerini çıkarmalarını isteyen çiftçi S.U.

Sosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, sosyal medyada arkadaşlık isteğini kabul eden 10-15 yaş arası çocuklara cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderip, kıyafetlerini çıkarmalarını isteyen çiftçi S.U. (41) tutuklandı.
Bartın'da çiftçilik yapan S.U., iddiaya göre 7 gün önce sosyal medya hesabından Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki S.Y.'ye arkadaşlık isteğinde bulundu. S.Y. arkadaşlık isteğini kabul etti. Anne ve babası, psikolojisinin bozulduğunu fark ettikleri kızlarının sosyal medya hesaplarındaki mesajlara bakınca, S.U.'nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderdiğini gördü. Şok yaşayan anne ve baba, Bartın'a gelerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
ÇOCUKLARDAN SOYUNMALARINI İSTEMİŞ
Polis, S.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. S.U. emniyetteki sorgusunda çocuklara mesajlar attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. S.U.'nun sosyal medya hesabı incelediğinde Ankara ve Muğla'da yaşayan yaşları 13 ile 15 yaş arasında olan kızlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve çocukların üzerlerini çıkarmalarına ilişkin yazışmalar bulunduğu tespit edildi. Ankara ve Muğla'daki çocukların ailelerine ulaşılarak durumun bildirilmesi üzerine buradaki aileler de S.U.'dan şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYA UYARISI
Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Ayşegül Çarşamba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle siber zorbalık artmıştır. Genellikle aileleriyle birlikte yaşayan çocuklar başta olmak üzere, çocukların başkalarıyla konuşma eğilimlerinin arttığını görüyoruz. Bu durum istismarın da bir türüdür. Ailelerin mutlaka çocukların sosyal medya hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi durumla karşılaştıklarında ise ivedilikle gerekli mercilere başvurmalarında fayda vardır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandıSosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

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