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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de yaşayan M.S.S (47) dün gece çıkan bir kavgada polise mukavemet ettiği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin yapılan incelemesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı’na Hakaret Çerkezköy Tekirdağ

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