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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaretten 3 kişiye adli işlem yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 21:07 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede oturan ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarının işlendiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kızılot Mahallesi’nde oturan S.D., Örenşehir Mahallesi’nde oturan Ş.Ö. ile M.T.’nin çeşitli sosyal medya sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili ‘hakaret’ içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerden S.D. hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘hakaret’, M.T. hakkında da ‘hakaret’ suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ş.Ö. ise polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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