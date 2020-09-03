Sosyal medyadan dolandırılan küçük kız korku dolu tehditleri anlattı

Adana’nın Kozan ilçesinde sosyal medyadan kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüphelinin, ’’Evinize 186 bin TL’lik haciz göndereceğim" diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D. isimli küçük kız korku dolu anları anlattı. Baba Cafer D. aileleri çocuklarına telefon kullanımında daha sıkı denetlemeleri konusunda uyararak “Ben yandım başka aileler yanmasın” diyerek gözyaşı döktü. Kozan’da hamallık yapan 3 çocuk babası Cafer D.’nın küçük kızı D.D. (13) sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheli ile tanıştı. Şahıs küçük kızı ’’Evinize 186 bin TL’lik haciz göndereceğim" diye korkutarak para istemeye başladı. Küçük kız en son para gönderimi yaptıktan sonra ailesi haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine akrabaları Cafer D.’yi arayarak, kızın kendisine sığındığını ve yaşadıklarını anlattı.

Hamallık yapan 3 çocuk babası Cafer D., kızı D.D’nin (13) sosyal medyadan ailesine 186 bin TL’lik haciz ile tehdit ederek dolandırılmasının ardından gözyaşları içinde yardım istedi.

“Ailesine bir şey olacak korkusuyla tüm birikimi dolandırıcılara teslim etmek zorunda kaldı”

Sosyal medyada dolandırıcılar tarafından kandırılan ve ailesine bir şey olacak diye korku dolu anlar yaşadığını aktaran 13 yaşındaki D.D. “Benimle ilk başta normal konuştu. 186 bin TL icra olduğunu para yatırırsam bunu işleme koymayacağını söyledi. İlk başta bin TL yatırdım. Ardından birkaç kez daha yatırmamı istedi. Sürekli 186 bin TL’lik icrayı işleme koyacağını söylüyordu. Yine gittim para yatırdım toplamda yaklaşık 10 bin TL para yatırdım. Para bulamadım annemin çeyrekleri vardı, onları aldım bozdurup yatırdım. Hiç para kalmadı ’sen dolandırıcısın’ diye yazdım, bana 186 bin TL’lik icrayı işleme koyduğunu söyledi. Aileme bir şey olacak diye çok korktum. Halama gittim ve halam polise haber verdi şikayetçi olduk” diye konuştu. Anne gözyaşları içinde anlattı

Kızının davranışlarında farklılıklar sezdiğini aktaran anne A.D., “Bizim durumumuz çok kötü, benim istediğim anneler bu konuda duyarlı olsun, başka annelerin canı yanmasın. Ben kızımın başına ne iş gelirse gelsin sonuna kadar kızımın arkasındayım ama çok üzgünüz” dedi.