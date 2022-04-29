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Sosyal medyadan duyuru yapılmıştı! Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu

29.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de meydana gelen olayda trafik kazasında ölen köpeğin 3 yavrusuna süt annelik yapan kedi, yürekleri ısıttı. Belediye Veteriner Hekimi Görkem Bakır, “Annesini bir trafik kazasında kaybettiğimiz bu yavru köpeklere sütanne bulmak amacıyla sosyal medya hesabından duyuru paylaşmıştık. O süreçte ölü doğum yapmış olan bu güzel anne kediyle tanıştık. Yavru köpekleri anne kedimizin altına koyduk. Anne kedimiz köpekleri kabul etti ve onları severek emzirmeye başladı'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan duyuru yapılmıştı! Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu

Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan, hayvanseverler tarafından götürüldüğü özel klinikte sezaryen ile 3 yavrusu alınan köpek, kurtarılamadı. Yavrular belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Ardından da belediyenin sosyal medya hesabından duyuru yapılarak yavru köpekler için acil sütanne arandığı belirtildi. Duyuru üzerine ölü doğum yapan bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından merkeze ulaştırıldı. Kedi, sağlık kontrolü yapılıp, kısırlaştırılarak yavru köpeklerle buluşturuldu. Kedi, yavru köpekleri emzirmeye başladı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPILDI

Sütanne kediye ‘Şanslı’ ismini verdiklerini, yavru köpeklere ise henüz isim koymadıklarını belirten Belediye Veteriner Hekimi Görkem Bakır, “Geçtiğimiz hafta sonu annesini bir trafik kazasında kaybettiğimiz bu yavru köpeklere sütanne bulmak amacıyla Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesabından duyuru paylaşmıştık. O süreçte ölü doğum yapmış olan bu güzel anne kediyle tanıştık. Kontrollü bir şekilde yavru köpekleri anne kedimizin altına koyduk. Anne kedimiz köpekleri kabul etti ve onları severek emzirmeye başladı. Süt tozuyla yavru köpekleri destekledik. Ama ilerleyen süreçte anne kedimizin sütü yetersiz olacaktır. Bu süreçte sütannelik yapacak bir köpek aramaya devam ediyoruz. Çanakkale çevresinde yeni doğum yapmış sütanne varsa bu yavrularla tanıştırmak isteriz” dedi.

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Her gün merkezdeki görevliler tarafından bakımları yapılan yavru köpeklerin sütanneleri kediyi emdiği anlarda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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