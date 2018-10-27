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Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Trabzon’da, ‘Swarm’ kullanarak yer bildirimi yapan ve eskort bulmaya çalışan bir kişi, uygulama üzerinden arkadaş olarak eklediği ve mesajlaştığı kullanıcı tarafından dolandırıldı. Adam, kadınla cinsel ilişki için bin liraya anlaştıklarını, parayı hesaba yatırdığını ancak kadının numarasını engellediğini iddia ederek şikayetçi oldu

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Ekim’de meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, eskort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan, dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan ve insanların gittikleri yerlerde yer bildirimleri yaparak yeni insanlar tanımasına ve yeni mekanlar keşfetmesine yarayan ‘Swarm’ uygulamasını kullandı.

HESABINA PARA YATIRDI

Uygulama aracılığıyla bulduğu bir profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden eskort kadın ile bir süre mesajlaştıktan sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için bin TL’ye anlaştı.

DOLANDIRILDI

Anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek eskort kadının verdiği banka hesap numarasına parayı yatırdı. Parayı yatırmasının ardından anlaştığı eskort kadını telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yetkililer, dolandırıcıların özellikle Swarm ve Twitter uygulamasını kullandıklarını ve uygulamalar üzerinde farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı oluşturarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Trabzon eskort

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oha bin lira ne ya. Çok yükselmiş fiyatlar. Karadeniz de keriz çok.
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