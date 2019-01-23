Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, sosyal medyadan el yapımı patlayıcı (EYP) satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde, sosyal medyadan el yapımı patlayıcı madde satmaya çalışan bir kişi olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, sosyal medya aracılığıyla F.D. isimli şüpheliyle iletişime geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, plastik su borusu kesilerek içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzenek, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

