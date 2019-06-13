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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin Tokat'ta yaşayan H.S.P. olduğu belirlendi.

Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında gözaltı kararı verilen H.S.P, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tokat

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