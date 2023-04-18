HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan 'fitre' dolandırıcılığına dikkat! Bunu sakın yapmayın

Sosyal medyadan 'fitre' dolandırıcılığına dikkat! Bunu sakın yapmayın

18.04.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ile birlikte dolandırıcılar da şekil değiştirdi. Sosyal medyada bazı dolandırıcılar sahte hesaplarla kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp paylaşımlar yaparak, 'fitre' adı altında para toplamaya başladı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "İnsanlar sosyal medyada gördükleri her paylaşıma para göndermesin. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor" dedi. İşte detaylar...

Sosyal medyadan 'fitre' dolandırıcılığına dikkat! Bunu sakın yapmayın

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ramazan ayında vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre' adı altında para istediği paylaşımların arttığına dikkati çekti.

Çoğunluğu sahte hesaplarda, hasta çocuğuna bakabilmek, ekonomik sıkıntı yaşadığı için 'fitre' talebinde bulunulan paylaşımlar yapıldığına değinen Gündüz, iyi niyetli insanların bu yöntemle ekonomik destekte bulunmasının ardından dolandırıldığını anlayıp, şikayette bulunduklarını söyledi.

Ramazan ayında sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığına yönelik şikayetlerde artış olduğunu vurgulayan Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderdikleri kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığını araştırmaları yönünde uyarı yaptı.

58a90bf448ee14630154f42a15a662fa

'PARA YATIRMAYIN'

Sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini anlatan Gündüz, bazı hesaplardan da ekonomik sıkıntı nedeniyle yardım çağrısında bulunulduğunu dile getirdi.

Çoğunluğu sahte hesaptan fitre talebiyle yapılan yardım duyurularında dolandırıcıların, insanların iyi niyetini suistimal ederek paralarını aldığını aktaran Gündüz, "Ramazan ayında fitre vermek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek isteyenlerin iyi niyetini suistimal edenler oluyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek isteyenler, fitre, zekat gibi bağış yapacakları kişileri iyi seçmeli. 'Ben bağış yaptım' düşüncesiyle sosyal medyada gördükleri her paylaşıma para göndermesinler. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor. Şikayetlerin çoğu sosyal medyadaki sahte hesaplara yönelik geliyor. Tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. 'Çocuğumuz sakat, hasta' gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösteriliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu hesapların gerçekliğini sorgulamadan, ihtiyaç sahibini araştırıp, güvenmeden para yatırmasın. Böyle bir durumla karşılaşıldığında polise bilgi verilmeli. Bağış kampanyalarında da valilik izni araştırılmalı" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öldürdü sonra kendini ihbar edip intihar ettiEşini öldürdü sonra kendini ihbar edip intihar etti
Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'
Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozduAçıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Ramazan fitre

En Çok Okunan Haberler

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

İlginizi Çekebilir

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.