HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler

Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

Karadeniz’in gizli cennetleri son yıllarda yeni yeni keşfedilmeye başlarken, bunlar arasında yer alan Trabzon’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi adeta merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler

Hayrat ilçesi Gülderen mahallesi sınırları içerisindeki Salmata deresi üzerinde bulunan Gülderen Şelalesi, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ziyaretçilerin akınına uğrarken şelalenin fazla ilgiden ötürü doğal yapısının bozulmasından endişe ediliyor.

Ziyaretçiler, şelalenin mutlaka korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması görüşünde birleşirken, şelalenin doğal yapısının bozulmamış Türkiye’deki ender şelalelerinden biri olduğunu belirtiyor.

23ed1eec-1e51-4ef3-9e3d-cbb8a327fe04

DOĞALLIĞI BOZULMAMIŞ ENDER YERLERDEN BİRİ

Şelaleyi görmek için Sakarya’dan geldiğini belirten Yaşar Örs “Her yıl Trabzon’a geldiğimizde gezilecek, görülecek nereleri var onları keşfetme amaçlı internette, sosyal medyada araştırma yaparız. Bu sene buraya rastladık. Güzel bir yer olduğunu düşündük ve geldik. Bizim daha çok tercih etmemizin sebebi doğallığı bozulmamış yerler arasında olması. Çünkü Ayder Yaylası olsun Uzungöl olsun dünya harikası yerler ancak yapıları bozulmuş, doğallığı kalmamış. Artık biz dâhil gelenler doğallığı bozulmamış değişik yerler arıyoruz. Burasının da böyle bir yer olduğunu tahmin ettiğimiz için gelip görelim dedik. Yolu biraz zordu, navigasyonla geldik ancak geldiğimize değdi” dedi.

1678051e-c807-467d-a7c3-1dd2a2c913af

"GELECEK NESİLLERE BU HALİYLE AKTARMAMIZ LAZIM"

Ziyaretçilerden Murat Tuncer ise şelalenin bozulmamış yapısıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, “Burasını sosyal medyadan keşfettim. Daha önce buraya arkadaşlarımız gelmişti onlar çok olumlu izlenimlerden bahsettiler. Fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşan arkadaşlarımızdan da burasının resimlerini gördük çok beğendik. İlk defa geliyorum Trabzon’da böyle bir yerin olduğunu ilk defa şaşırarak gördüm, izledim. Su çok güzel, adeta insanı zinde tutuyor. Bana sorarsanız deniz mi? burası mı? Ben burayı tercih ederim. Çünkü burası çok temiz. Yöre halkından ve gelenlerden istirhamım, bu doğal güzelliklerimizi temiz baksınlar. Burayı gelecek nesillere aktarmamız lazım. Burasının basın yoluyla daha da tanınacağına inanıyorum. Ben daha önce Alanya’da, Yalova’da şelalelere gittim. Gerçekten burası çok daha güzel çok daha uzun kanyon gibi. Aşağı kısımlarına da gezdim gerçekten keşfedilmesi gereken çok güzel yerler var ”diye konuştu.

e2c7c95c-3492-42a5-b7f8-16b713f36003

İLK DEFA GELENLER ŞAŞKINLIKLARINI ÇIĞLIK ATARAK GÖSTERİYOR

Yöredeki işletme sahiplerinden Özcan Zengin ise şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını belirterek ilk defa gelen bazı ziyaretçiler doğal güzellik karşısında çığlık bile attıklarını söylüyor.

Şelale tanındıkça ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Zengin, “Şelale çok uzun zamandan beri var ancak sosyal medyaya yeni düştüğü için yeni tanınmaya başlandı. Çok görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İnsanlar buraya geldikçe daha da tanınıyor. Tanındıkça gelen sayısı da her geçen gün artıyor. İlk defa gelen misafirler gördüklerinde "Böyle bir yer olamaz" diye çığlık atıyor. Her gelen kesinlikle buradan memnun ayrılıyor. Bir gelen tekrar geliyor. İlk defa gelenler ikinci defa gelişlerinde yanlarına başkalarını da getiriyorlar. Burası doğa harikası bir yer, gelenler memnun kalmazsa bir daha gelmez. Şelalede yüzenler de var. Ancak serzenişte de bulunalım, vatandaşlar çöp olayına daha duyarlı dikkatli olsalar çok memnun olacağız. Onların hassas olmadığı yerde biz devreye girerek çöpleri temizlemeye çalışıyoruz. Burası gerçekten görülmeye değer bir yerdir” şeklinde konuştu.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandıGenç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı
Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor

Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor

Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Feci olay! Balık avlarken hayatlarını kaybettiler

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Edirne’de can pazarı! Motosiklet sürücüsü böyle kurtarıldı

Edirne’de can pazarı! Motosiklet sürücüsü böyle kurtarıldı

Tekirdağ'da eşini sokak ortasında darp etti

Sokak ortasında dehşet! Bayıltana kadar dövdü

Küçük Ayaz’ın hayali gerçek oldu

Küçük Ayaz’ın hayali gerçek oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.