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Sosyal medyadan hakarete gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan yaşı küçük şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

İstanbul Çocuk ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaşı küçük şüpheli O.K. Sarıyer Maden Mahallesi'nde saklandığı babasına ait evin müştemilatında yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
HAKARET istanbul küfür sosyal medya

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