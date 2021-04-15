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Sosyal medyadan helallik istedi, 14 gün sonra koronadan hayatını kaybetti

15.04.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan helallik istedi, 14 gün sonra koronadan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek korona virüs testi yaptırdı.

HELALLİK İSTEDİ, 14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart’ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sakarya
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