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Sosyal medyadan ilan-ı aşk alınca aklı başından gitti: Maria Miles sandığı kadın asker 'Mehmet K.' çıktı

24.09.2024 09:57
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Sosyal medyada kadın fotoğrafı kullanan bir hesap, Hatay'da yaşayan depremzede Hilal Üner ile iletişime geçip ilan-ı aşk etti. Yemen'de görev yapan Amerikan ordusunda çavuş olduğunu söyleyen 'Maria Miles' isimli kullanıcı büyük bir ganimet ele geçirdiğini söyledi. Bunları duyan Hilal Üner, Miles'a istediği maddi desteği kargo ücreti adı altında yolladı. Ancak Miles sandığı kişi Mehmet K. çıktı. Mağdur Üner başkalarının da başı yanmasın diye uyardı.

Sosyal medyadan ilan-ı aşk alınca aklı başından gitti: Maria Miles sandığı kadın asker 'Mehmet K.' çıktı

Hilal Üner'in sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği 'Maria Miles' isimli sahte kadın hesabı, kendini Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtıp para istedi. Mağdur Hilal Hüner, "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi" dedi. Üner, parayı gönderene dek dolandırıcıyla konuştuğunu fark edemedi.

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KADIN FOTOĞRAFLI HESAP MESAJ ATIP İLAN-I AŞK ETTİ

Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti. Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayarak Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, kadının kendisine aşık olduğu yalanı karşısında sohbet etmeye devam etti.

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"YEMEN'DEKİ AMERİKAN ORDUSUNDAYIM, MADDİ YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Bir süre sonra Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyen hesabın yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Hüner, hesap tarafından gönderilen hesap numarasına kargo ücreti adı altında 24 bin 321 TL para gönderdi. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlamayan Hüner, başkalarını da bu şahıslar tarafından tuzağa düşmemesi için uyardı.

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"ELE GEÇİRDİĞİ GANİMETLE TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım" dedi.

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'MARIA MILES' SANDIĞI KİŞİ 'MEHMET K.' ÇIKTI

Gönderilen Mehmet K. isimli erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hilal Hüner, "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Asker dolandırıcı
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