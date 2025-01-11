Sosyal medyadan intihar mesajı paylaştı! Adana'da savcı adayı Mithat Can Yalman'ın otel odasında cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman’dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Mithat Can Yalman'ın kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mithat Can Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Mithat Can Yalman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İNTİHAR MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Yalman sosyal medyadan paylaştığı mesajında mobbinge uğradığını ve şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını iddia ederek intihar mesajı paylaşmıştı.