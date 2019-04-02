HABER

Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

SAMSUN'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç.(39), yakalandı.  İddiaya göre, E.Ç.

Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı

Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç.(39), yakalandı.
İddiaya göre, E.Ç. sosyal medyada açtığı sahte hesaplardan kadınlara mesaj attı. Mesajlarına yanıt vermeyen kadınlara ise, sosyal medya hesaplarından elde ettiği fotoğrafları montajlayıp, şantaj yaptı. Art arda gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Takibe aldığı E.Ç.'nin Gazi Devlet Hastanesi önünde şantaj yaptığı bir kadınla buluşacağını belirleyen polis, oprasyon için düğmeye bastı. Buluşma noktasında önlem alan polis, kadınla buluşmaya gelen şüpheliyi, kıskıvrak yakaladı. E.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandıSosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandıSosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandıSosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdüMüdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü
Sosyal medya üzerinden kadınlara şantaj şüphelisi tutuklandıSosyal medya üzerinden kadınlara şantaj şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.