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Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Samsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.

Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.
KOVALAMACA KAMERADA
Öte yandan şüphelinin, polis kovalamacası sonucu yakalanma anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yakalanacağı anlayan ve koşmaya çalışan şüpheliyi sivil polislerin yakaladığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)

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