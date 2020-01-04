HABER
  4. Sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

Sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

BİTLİS’te üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara (17) ders çalışırken, sosyal medya üzerinden Bitlis Belediyesi'ne 'Ders çalışıyorum.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara (17) ders çalışırken, sosyal medya üzerinden Bitlis Belediyesi'ne 'Ders çalışıyorum. Bir kahve ve yanında da çikolata gönderir misiniz?' yazılı mesaj attı. Salgara'nın bu isteği, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından yerine getirildi.
Bitlis'te Atatürk Mahallesi'nde oturan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara, Çarşamba günü akşam saatlerinde ders çalışmaya ara verdiği sırada, canı kahve istedi. Bu sırada sosyal medyadan Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu öğrenince kendi de şansını denemek istedi. Salgara, Facebook hesabından, "Sevgili şehir belediyesi, malum öğrenciyiz. Sınava hazırlanıyoruz. Gaziantep Belediyesi de bunun için öğrencilere kahve dağıtıyormuş. Ben de dedim, Bitlis şehrinin belediyesi ne güne duruyor. Adres vereyim, sen de bana 2'si 1 arada yolla. Ne dersin? Bence güzel bir plan. Yanına da bir parça çikolata da fena olmaz" mesajını attı.
Bu mesajı gören Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, duyarsız kalmadı ve hemen harekete geçti. Cevap olarak, "Adresi alalım efendim. İletişim bilgilerinizle birlikte" yazınca Salgara, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Belediye Başkanı Tanğlay'ın talimatı üzerine de Berat'ın evine kahve ve çikolatası gönderildi. Berat Salgara, beklemediği bir sürpriz yaşadığını belirterek, "Evde derse ara verdiğim sırada belediyelerin sosyal medya hesaplarına bakıyordum. Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu gördüm. Ben de yaşadığım şehirde şansımı denemek istedim ve mesaj yolladım. Geri dönüşlerini beklemiyordum. Aradan 2 saat geçti. Bana dönüş yapıp adres bilgilerini istediler. Sonra kahve ve çikolatayla eve geldiler. Çok sevindim. Ben de bunun üzerine 'Kahve bahane, hizmet şahane. Yaşa Bitlis Belediyesi' diye mesajı attım" dedi.
Konu ile ilgili olarak DHA’ya açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise üniversiteye hazırlanan Berat'a sürpriz yaşattıkları için mutlu olduğunu söyledi. Gençlerin yanında olduklarını belirten Tanğlay, "Kardeşimizin böyle bir ihtiyacı varsa, biz de 'Hemen giderelim' dedik. Çalışma arkadaşlarımız sağ olsun, adresini alıp, genç arkadaşımıza ulaştılar. Kahve ve çikolatalarını kendilerine teslim ettiler. O da sosyal medyadan bize teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyor ve başarı diliyoruz. Gençlerimizin yanında olduğumuzu her platformda söyledik. Buradan bunu da tekrarlıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadıİzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürpriziİzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

Kar altında horon keyfi

İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Liseli gençten örnek davranış... Soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

İçinizi ısıtacak olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.