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  4. Sosyal medyadan müstehcen videolarını yayınladı! Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Sosyal medyadan müstehcen videolarını yayınladı! Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

26.12.2024 15:46
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.12.2024 15:46
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Sosyal medyada açık görüntülerini paylaşan kadın ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 7 suç kaydı olan kadının açık görüntülerini canlı yayın platformlarından sattığı belirlendi. Şüpheli ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Gönül S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ISTANBUL---SOSYAL-MEDYADAN-MUSTEHCEN-VID_487639_144255

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen Gönül S.'yi gözaltına aldı.

ISTANBUL---SOSYAL-MEDYADAN-MUSTEHCEN-VID_487641_144255

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın 'Müstehcenlik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Gönül S.'nin canlı video paylaşım siteleri üzerinden yayın açarak ürettiği içerikleri para karşılığı sattığı da belirlendi.

ISTANBUL---SOSYAL-MEDYADAN-MUSTEHCEN-VID_487642_144255

X'TEN HERKESE AÇIK ŞEŞKİLDE YAYINLADI

Müstehcen içerikleri sosyal medya platformu X üzerinden tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı müstehcen Kadın
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