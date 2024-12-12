HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sosyal medyadan ölüme çağırdılar! Olay yerine gelmesi için tanışma bahanesiyle ulaştıkları ortaya çıktı...

Sosyal medyadan ölüme çağırdılar! Olay yerine gelmesi için tanışma bahanesiyle ulaştıkları ortaya çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.12.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşındaki Mehmet Göküş, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olaya karışan 4 kişi göz altına alındı. Şüpheli 4 sanığın arasında bulunan 27 yaşındaki Cansu S.'nin, Göküş'e sosyal medyadan ulaşıp, tanışma bahanesiyle olay yerine çağırdığı öğrenildi. Şüpheli kadının erkek arkadaşı Musa D. (31) ile amcası Serhat D.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, arkadaşları Bilal T.'nin (33) ise onlara yardım ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sosyal medyadan ölüme çağırdılar! Olay yerine gelmesi için tanışma bahanesiyle ulaştıkları ortaya çıktı...

7 Aralık saat 18.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak ortasında iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Göküş, hayatını kaybetti. Göküş'ün cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya 1'i kadın, 4 kişinin karıştığını belirledi.

SOSYAL-MEDYADAN-ULASTIKLARI-MEHMET’I-TAN_465694_137606

‘ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLMİYORDUM’

Ekipler, Gökuş'un olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden kente gelerek Cansu S. ile buluştuğunu tespit etti. Cansu S.'yi, aynı ilçedeki evinde gözaltına alan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Cansu S. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Musa D. ile Mehmet Göküş arasında husumet vardı. Erkek arkadaşımın yönlendirmesiyle sosyal medyadan Gökuş ile iletişime geçip tanıştım. Daha sonra buluşma bahanesiyle onu Adana'ya çağırdım. Göküş ile buluştuktan sonra erkek arkadaşıma cep telefonuyla bilgi verdim. Kısa süre sonra erkek arkadaşım, amcası ve arkadaşıyla olay yerine geldi ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Onu öldüreceklerini bilmiyordum. Sadece konuşmak istediklerini düşünüyordum" dedi.

SOSYAL-MEDYADAN-ULASTIKLARI-MEHMET’I-TAN_465696_137606

KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

Cansu S.'nin ifadesinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüphelilerin olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin, kaçtıkları aracın 33 olan plaka il kodunu bantla 38 olarak değiştirdiği tespit edildi. Aracın sahibinin Bilal T. olduğunu belirleyen polis, Tarsus'taki evine baskın yaptı. Polisleri gören Bilal T. kaçarak yakınlardaki portakal bahçesinde saklandı. Ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracıyla bölgede tarama yaptı. Bahçede saklandığı yer tespit edilen Bilal T. yakalandı.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Musa D. ve amcası Serhat D.'yi de Tarsus'ta saklandıkları eve yapılan baskınla yakaladı.

SOSYAL-MEDYADAN-ULASTIKLARI-MEHMET’I-TAN_465697_137606

CİNAYETTE İNTİKAM İDDİASI

Musa D.'nin dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan’ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus’ta çıkan silahlı kavgada öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Mehmet Göküş'e husumet beslediği öne sürüldü.

SOSYAL-MEDYADAN-ULASTIKLARI-MEHMET’I-TAN_465698_137606

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana tabanca
En Çok Okunan Haberler
Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı

Depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira…

Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira…

Kayıp ABD vatandaşı Suriye'de bu halde bulundu! İşkence merkezinde tutulmuş...

Kayıp ABD vatandaşı Suriye'de bu halde bulundu! İşkence merkezinde tutulmuş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.