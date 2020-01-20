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  4. Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da ticareti özel izne tabi olan papağan, saka kuşu ve yavrularını yasa dışı şekilde satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden değişik rumuz ve gruplar adı altında, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi" (CITES) kapsamında bulunan canlı hayvanların illegal olarak satışının yapıldığı, bir hesapta satışı özel izne tabi olan Jako papağanı, Macaw papağanı ve saka kuşu ile yavrularının satışına dair ilanlar verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 3 Ocak'ta Çubuklu Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda sosyal medya üzerinden satış ilanı verdiği belirlenen H.B. yakalandı.

Yapılan aramada 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu, 3 saka kuşu, 13 papağan yumurtası, kuluçka makinesi, kuvöz ele geçirildi.

Papağanlar ve yumurtaları Darıca Hayvanat Bahçesine, kuluçka makinesi, kuvöz ve 3 saka kuşu Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Şüpheli H.B'ye, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kaçakçılık papağan sosyal medya

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