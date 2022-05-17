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Sosyal medyadan paylaşım yapıyordu! Sahte ikamet izni düzenleyen yabancı uyruklu yakalandı

17.05.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşımlar yapan yabancı uyruklu kişi için polis ekipleri harekete geçti. Esenyurt'taki bir adrese baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

ESENYURT'TAKİ ADRESE BASKIN

Açıklamada, yapılan çalışmalarda 16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

AA-20220516-27883847-27883846-PARA_KARSILIGINDA_IKAMET_IZNI_CIKARTTIGI_IDDIA_EDILEN_YABANCI_UYRUKLU_ISI_YAKALANDI

SINIR DIŞI EDİLECEK

M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, zanlının sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.

Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt
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