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Sosyal medyadan paylaştı! AK Partili adayın açıklamaları dikkat çekti: 'Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv'

21.04.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken siyasi partilerden milletvekili adayı olan isimler de bölgelerinde çalışmalarına başladı. AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baykan'ın vatandaşlarla diyaloğu gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

Sosyal medyadan paylaştı! AK Partili adayın açıklamaları dikkat çekti: 'Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv'

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir aydan az bir süre kalan partilerin milletvekili adayı gösterdikleri isimler saha çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, seçim çalışmalarına ait anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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SCOOTER İLE GELDİ

Konya şehir merkezinde bulunan Bedesten Çarşısı’na scooter ile gelen Baykan, bir vatandaşa, “Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver” dedi. Bunun üzerine vatandaş ise, “Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın” yanıtını verdi.

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"KAŞIMIZLA NİYE OYNUYORSUN ARKADAŞ"

Duran bir motosiklette binerek, yolda yürüyen kalabalığa “Yolu açın” diye seslenen Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının birileri tarafından karalanmasına ise, “Kaş, göz yapmışlar. Tamam üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?” ifadelerini kullandı.

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“ÖV BENİ BİRAZ ÖV”

Üzerinde balon bulunan bir tezgahın arkasına geçerek, “Bebelere balon” diye bağıran Baykan'a bir vatandaş “Sen Konyaspor’da değil miydin abi?” diye sordu. Baykan ise “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv” şeklinde yanıt verdi.

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