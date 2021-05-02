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Sosyal medyadan paylaştı! Kediye böyle işkence ettiler

02.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Konak'ta bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini 2 çocuk, işkence yaptı.

Sosyal medyadan paylaştı! Kediye böyle işkence ettiler

Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan geçen 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisini önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Kedi bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün iş yerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. İşletmeci, içeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İş yerine önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kediyi evine götürüp, gerekli tedavisini yaptı. Kırdı, kedinin dövülüp, işkence yapıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerini, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sesiz kalmayacağım. Elimden geleni yapacağım" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Kaynak: DHA


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