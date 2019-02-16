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Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 13 şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Adana’da sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı öne sürülen 13 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 14 Şubat şafak vakti bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı.

Adana’da sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı öne sürülen 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 14 Şubat şafak vakti bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda ilk etapta aralarında çocukların da olduğu 24 zanlı daha sonra da 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan 13’nün sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı tespit edildi. Şahıslar, ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken diğer 14 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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