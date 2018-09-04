Sosyal medyadan PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hanifi K. (29), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Hanifi K. ile avukatı hazır bulundu. Sosyal medya hesabından iddia edildiği gibi terör örgütü PKK'yı övücü videolar paylaşmadığını ve örgütle alakası olmadığını öne süren Hanifi K., beraatini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Hanifi K.'yi 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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