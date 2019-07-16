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Sosyal medyadan polise hakarete gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan polise hakarete gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas'ta sosyal medyadan canlı yayın yaparak polislere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı haber sitelerinde de yer alan ve sosyal medyadan canlı yayında polise hakaret eden şüphelinin çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan B.Y. (24) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca canlı yayın sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için de işlem yapıldı.

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gözaltı polise hakaret Sivas

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