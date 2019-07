Sosyal medyadan polise hakarete gözaltı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada polise hakaret ettiği iddia edilen B.Y. (24), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin aracında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında polise hakaret ettiği ihbarı üzere harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan B.Y. olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, B.Y. hakkında canlı yayın sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için işlem yapıldı.

