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Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında internet üzerinden silah pazarlayan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında internet üzerinden silah pazarlayan 2 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda ise 50 adet av tüfeğinin yanında 22 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yasa dışı yollarla silah pazarlayan şahısları tespit edildi. Kargo şirketleri vasıtasıyla silah satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan araştırmalarda 2 şahıs yakalandı. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan aramalarda ise, değişik markalarda ruhsatsız ve faturasız 38 adet pompalı av tüfeği, 12 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medyadan silah kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı
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