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SOSYAL MEDYA'DAN SİLAH SATANLARA OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 41 OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Sosyal medya siteleri üzerinden silah ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Sosyal medya siteleri üzerinden silah ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

3 AY TEKNİK TAKİP
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden tabanca, tüfek ve mermi satışı yapıldığını belirleyerek yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

ORGANİZE TİCARETİ BELİRLEDİ, SİBER ADRESLERİ TESPİT ETTİ
Organize ekipleri, internet sitelerine silah satış ilanı koyan, alışveriş yapan kişileri tespit ederek gerçek kullanıcılarının bulunması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Siber polis ise şüphelilerin bir kısmının sosyal medya üzerinde gerçek kimliklerini kullandığını, bir kısmının ise takma isim kullandığını belirleyip gerçek kimliklerini tespit ederek adres bilgilerine ulaştı.

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Bursa, Van, Amasya, Sivas, Konya, İzmir, Samsun ve Edirne'de belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
6'sı kurusıkı toplam 27 tabanca, 6 av tüfeği, 17 şarjör, çelik yelek ve bin 23 tane değişik çap ve kalibrelerde mermi ile fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Sosyal medya sitelerinde silah satışına ilişkin görseller
-Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yapması
-Ekiplerin silahları bulması
-Genel ve detaylar

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