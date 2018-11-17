Sosyal medyadan silah satışı iddiasına 2 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, sosyal medya hesaplarından silah satışı yapmak için görüntü paylaştıkları öne sürülen G.K. ve T.K. isimli iki şüphelinin ev ve iş yerlerine yapılan baskında tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın kent merkezinde oturan G.K. ve T.K., iddiaya göre tabancalarla atış yaptıkları fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine polis, G.K. ve T.K.'nın ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan aramada 11 adet mermi, 13 adet av fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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