Sosyal medyadan silah ticaretine adli kontrol

Samsun’da sosyal paylaşım sitelerinden irtibat kurdukları şahıslara silah temin ederek ’silah ticareti’ yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden irtibat kurdukları şahıslara silah temin ederek ’silah ticareti’ yaptıkları gerekçesiyle S.A., F.A. ve S.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet dolu fişek ve tabanca sürgü takımı elde edildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., F.A. ve S.K. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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