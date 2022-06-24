Sosyal medyadan silahla ‘geldim yoksun’ paylaşımı yakalattı!

Servi Mahallesi’nde iddiaya göre önceki gece bir alkollü eğlence mekanı önüne gelen E.B., husumetlisi olduğu F.M. ile karşılaşıp tabancayla hava ateş ederek kaçtı. Kısa sürede yakalanan E.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler F.M. ve arkadaşı F.A. ise Osmangazi Mahallesi’nde E.B.’ye ait oto galerisinin camlarını kırdı. Ardından ise sosyal medya hesaplarından av tüfeği ve tabanca ile “Geldim yoksun” mesajıyla paylaşımda bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, paylaşım üzerine soruşturma başlatarak şüpheliler F.A. ve F.M.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte paylaştıkları fotoğrafta yer alan ruhsatsız tabanca ile av tüfeği de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘mala zarar verme ile silahlı tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

(DHA)

