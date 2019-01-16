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"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Siirt'te gençler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı

SİİRT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında Gençlik Merkezi spor salonunda bir araya gelen gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakarak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı. Gençler antrenörler koordinatörlüğünde satranç, tenis, masa tenisi, okçuluk, badminton, halat çekme faaliyetlerinde yer aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında spor salonlarında, meydanlarda sporcu ve vatandaşların çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi.

Çalışmaların antrenörlerin nezaretinde gerçekleştiğini belirten Olğaç, herkesin sosyal medyadan uzaklaşıp, gençlik merkezlerinde istediği branşlarda etkinliğe katılabileceğini kaydetti.

Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin de proje kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini, projenin 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçtiğini anlattı.

Tekin, "Projemizde telefona, televizyona bağımlı olan gençlerimizi sosyal medyadan sosyal meydanda bir araya getirmek istedik. Kurmuş olduğumuz istasyonlarda sosyal etkinliklerle gençlerimizi bir araya getirdik, kaynaştırdık. Amacımız bu tür etkinlikleri artırarak gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırmak. Yoğun katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan Mehmet Aslan ise sosyal aktivitelere katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

Etkinlik, gençlerin halk oyunları gösterisi ve birlikte halay çekmesiyle sona erdi.

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"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi Siirt

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