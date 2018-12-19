Sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yapan 2 bin 754 kişi tutuklandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, 2018 yılı içinde 110 bin civarında sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını, gözaltına alınan 7 bin 109 kişiden suç içerikli paylaşım yapan 2 bin 754'ünün tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesinin yanı sıra sosyal medya ağlarının terör örgütleri ile onların paravan yapılanmaları tarafında suç amacına hizmet eden bir savaş aletine dönüştürülmesi, hedef kitlelerine kendi propagandasını yapmaları, toplumsal infial yaratmaları, üye kazanmaları ve finansal kaynak elde etmeleri, terör olaylarını abartarak ve manipülasyon malzemesi haline getirerek toplumda sansasyonel etki yaratmalarının engellendiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, sosyal medya paylaşımlarıyla toplumda kırılmalara sebebiyet veren, hedef gösteren, tahkir eden sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik internet üzerindeki açık kaynaklarda, sistematik ve 24 esasına göre, suç işlenmeden önce ve suç işlendikten sonra, suç içeriklerini araştırmaya yönelik suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri yürütülürken çalışmaların sistematik olması amacıyla 12 masa kurulduğu bildirilen açıklamada, "Ödeme sistemleri, bilişim sistemleri, uyuşturucu, silah, DAEŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK, YPG, aşırı sol terör örgütleri, güvenlik, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis, idari soruşturma ve diğer olaylar konularında çalışmalarını yürüten masalarımız tarafından, toplam 110 bin civarında sosyal medya hesabına çalışma yapıldı" denildi.

Açıklamada, 45 bin kullanıcının tespit edildiği, gözaltına alınan 7 bin 109 kişiden 2 bin 754'ünün tutuklandığı, 2 bin 828 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

