HABER

Sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yapan 2 bin 754 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 2018 yılı içinde 110 bin civarında sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını, gözaltına alınan 7 bin 109 kişiden suç içerikli paylaşım yapan 2 bin 754'ünün tutuklandığını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, 2018 yılı içinde 110 bin civarında sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını, gözaltına alınan 7 bin 109 kişiden suç içerikli paylaşım yapan 2 bin 754'ünün tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesinin yanı sıra sosyal medya ağlarının terör örgütleri ile onların paravan yapılanmaları tarafında suç amacına hizmet eden bir savaş aletine dönüştürülmesi, hedef kitlelerine kendi propagandasını yapmaları, toplumsal infial yaratmaları, üye kazanmaları ve finansal kaynak elde etmeleri, terör olaylarını abartarak ve manipülasyon malzemesi haline getirerek toplumda sansasyonel etki yaratmalarının engellendiği kaydedildi.
Bu doğrultuda, sosyal medya paylaşımlarıyla toplumda kırılmalara sebebiyet veren, hedef gösteren, tahkir eden sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik internet üzerindeki açık kaynaklarda, sistematik ve 24 esasına göre, suç işlenmeden önce ve suç işlendikten sonra, suç içeriklerini araştırmaya yönelik suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Sanal devriye faaliyetleri yürütülürken çalışmaların sistematik olması amacıyla 12 masa kurulduğu bildirilen açıklamada, "Ödeme sistemleri, bilişim sistemleri, uyuşturucu, silah, DAEŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK, YPG, aşırı sol terör örgütleri, güvenlik, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis, idari soruşturma ve diğer olaylar konularında çalışmalarını yürüten masalarımız tarafından, toplam 110 bin civarında sosyal medya hesabına çalışma yapıldı" denildi.
Açıklamada, 45 bin kullanıcının tespit edildiği, gözaltına alınan 7 bin 109 kişiden 2 bin 754'ünün tutuklandığı, 2 bin 828 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

PARTNERBunlar gerçek mi?Bunlar gerçek mi?
Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemediPolis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi
Maskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandıMaskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Mardin'deki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

Dara Antik Kenti'ndeki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.