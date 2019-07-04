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Sosyal medyadan “Suriyeli” provokasyonunda 116 kişi hakkında işlem başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de, sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 116 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada çeşitli başlıklar açarak halkı kışkırtarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 116 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece’de, sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 116 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada çeşitli başlıklar açarak halkı kışkırtarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 116 şüpheli yakalandı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında ’İkitelli Gençlik Grubu’ isimli 58 kişinin bulunduğu mesajlaşma programı WhatsApp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştıkları tespit edilen toplam 116 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet “ ve “Mala, Zarar Verme” gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorguları tamamlandı. Emniyetten adliyeye çıkarılan şahıslardan 13 şüpheli, yurt dışı yasağı uygulanarak ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.
Çoğu Arap kökenli 15 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, geri kalan 88 kişi hakkında ise adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
İşlem yapılanlar arasında karşı provokasyona yeltenen şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

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