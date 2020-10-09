HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler

Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Sosyal medyada tanışarak buluştukları erkeklerin içeceklerine ilaç atarak uyutup gasp eden yabancı uyruklu iki kadın yakalandı.

Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde kendileriyle buluşmaya gelen kadınlarca gasp edildiklerini söyleyen kişilerin ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İÇECEKLERİNE UYKU İLACI ATIP GASP ETTİLER

Bu kişilerin sosyal medya üzerindeki arkadaşlık uygulamalarını sahte profillerle kullandıkları, burada tanıştıkları kişilerin evlerine gittikleri ve içeceklerine uyku ilacı atarak kendilerini uyuttukları öğrenildi. Kadınların daha sonra uyuyan kişilerin, cep telefonu, para, elektronik eşya gibi değerli eşyalarını gasp ederek evlerden ayrıldıkları belirlendi.

AW135268_02

ŞÜPHELİLER İZMİR'DE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla tespit edilen şüphelilerin kullandıkları otomobil takibe alındı. Takip sonucu bu kişilerin İzmir’de oldukları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gasp olaylarının sorumlusu oldukları belirlenen 2 kişiyi 1 Ekim günü İzmir Alsancak’ta yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GASPÇI KADINLAR TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Marina K. (27)’nin Kırgızistan, Anastasiya M. (26)’nin ise Belarus uyruklu olduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarıYüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı
Koruyucu aile nasıl olunurKoruyucu aile nasıl olunur
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Hamam pozlarını paylaştı!
Hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'na çöp aktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp aktı
İstanbul'da vakalar yeniden artışa geçti! İl sağlık müdürü uyardı
Vakalar yeniden artışa geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den okullarla ilgili dikkat çeken uyarı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı
Dr. Tutku Taşkınoğlu: Koronavirüs ciltte 11 saat yaşayabiliyor
Uzmanından çarpıcı koronavirüs açıklaması: Orada 11 saat yaşayabiliyor
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Kan donduran siyanürlü intiharda yeni gelişme
Yer: Muğla! Öğrenciler EBA'ya bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.