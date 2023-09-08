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Yer: Kayseri... Sosyal medyadan tanışıp eve davet ediyordu: 'Namus cezası' diyerek...

08.09.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol almak davetiyle evine çağırıyordu. Buluşma sonrası şüpheli kişi, 3 arkadaşını çağırıp eve gelen kişileri darp edip, 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattı.

Yer: Kayseri... Sosyal medyadan tanışıp eve davet ediyordu: 'Namus cezası' diyerek...

Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı şahısları eve davet ederek zorla senet imzalattıran kadın ve beraberindeki 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

'NAMUS CEZASI' DİYEREK...

Edinilen bilgiye göre Gasp Büro Amirliği ekiplerince S.D.'nin (23) sosyal medya üzerinden tanıştığı mağdur şahısları alkol almak üzere ikametine davet ettiği, buluşma sonrası şüpheli S.D.'nin haber vermesi ile ikamete 3 şahsın girerek mağdur şahısları darp etmek ve alıkoymak suretiyle 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesi şüpheliler S.D. (23), T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (İHA)

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Kayseri

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